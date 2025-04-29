Juventus su Nuno Tavares: sostituto low cost per il dopo Cambiaso
Strategia di mercato della Juventus: affare Tavares
La Juventus è pronta a intervenire sul mercato per rinforzare la fascia sinistra. Il club bianconero ha messo nel mirino Nuno Tavares, terzino portoghese attualmente in forza all’Arsenal ma destinato a trasferirsi in via definitiva alla Lazio per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. La Lazio, tuttavia, potrebbe girarlo subito a un altro club, vista la possibilità di realizzare una cospicua plusvalenza con una valutazione stimata attorno ai 20 milioni di euro.
Nuno Tavares profilo ideale per i bianconeri
L’interesse della Juventus per Nuno Tavares si inserisce in un quadro più ampio che prevede la possibile cessione di Andrea Cambiaso. Il laterale italiano, autore di una stagione di altissimo livello, è valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro e ha attirato l’attenzione di diverse big europee, tra cui il Manchester City. In questo contesto, Tavares rappresenta una soluzione economica ma di spessore tecnico, capace di garantire corsa, fisicità e copertura lungo l’out mancino.
Plusvalenza potenziale e bilancio in equilibrio
L’eventuale sostituzione di Cambiaso con Nuno Tavares consentirebbe alla Juventus di ottenere una rilevante plusvalenza, rafforzando al contempo l’organico. La differenza tra i costi di acquisizione dei due giocatori potrebbe offrire al club torinese un vantaggio economico non trascurabile, utile per finanziare ulteriori operazioni sul mercato.
