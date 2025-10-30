Juventus su Nahuel Molina: contatti avviati per gennaio
La Juventus punta su Molina per rinforzare la difesa
La Juventus è tornata sulle tracce di Nahuel Molina, terzino dell’Atlético Madrid, in vista del calciomercato invernale 2026. L’argentino, reduce da una stagione con pochi minuti e tanta concorrenza, è in cerca di rilancio e di continuità per non perdere il treno del Mondiale 2026.
Situazione attuale all’Atlético Madrid
Con appena 160 minuti disputati, Molina è finito dietro a Marcos Llorente nelle gerarchie di Diego Simeone. L’Atlético Madrid non sembra disposto a liberarlo facilmente, ma valuta l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. La richiesta si aggira sui 15 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe coprire in caso di cessione di alcuni esuberi.
L’interesse bianconero e le prospettive
Il club torinese cerca un giocatore affidabile e dinamico, e vede in Molina il profilo ideale per dare equilibrio e spinta offensiva. Il difensore, dal canto suo, gradirebbe un ritorno in Serie A, dove aveva già lasciato ottime impressioni con l’Udinese.
Un’operazione strategica per entrambe le parti
Per la Juventus, Molina rappresenta una combinazione di gioventù, esperienza internazionale e adattabilità tattica. Per l’Atlético Madrid, la cessione servirebbe a riequilibrare la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Se l’argentino decidesse di partire, l’operazione potrebbe diventare una delle più seguite del mercato invernale.
