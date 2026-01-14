Juventus su Mingueza: offerta al Celta e nodi da sciogliere

La Juventus ha deciso di muoversi con decisione sul mercato di gennaio. Il nome è quello di Oscar Mingueza, profilo ritenuto ideale per rinforzare subito il reparto difensivo. Secondo TMW, il club bianconero avrebbe già un’intesa di massima con il giocatore per un trasferimento immediato o, in alternativa, a giugno, alla scadenza del contratto con il Celta Vigo.

Il piano della Juventus

L’idea della Juventus è chiara: presentare un’offerta tra i 3 e i 4 milioni di euro per convincere il Celta Vigo a liberare subito Mingueza. Il difensore ha già espresso piena disponibilità al trasferimento a Torino e non intende rinnovare con il club spagnolo. Un dettaglio che rafforza la posizione bianconera, pur senza semplificare la trattativa.

La posizione del Celta Vigo

Il Celta Vigo non è disposto a concedere sconti. La dirigenza valuta seriamente l’ipotesi di trattenere il giocatore fino a giugno, anche a costo di perderlo a parametro zero. Il motivo è duplice: la difficoltà di trovare un sostituto affidabile a gennaio e la presenza di accordi con il Barcellona.

Il nodo Barcellona e la strategia bianconera

Come riportato da Tuttosport, il Barcellona detiene il 50% sulla futura rivendita di Mingueza. Un vincolo che spinge il Celta Vigo ad attendere, per non dimezzare eventuali introiti. La Juventus, dal canto suo, potrebbe rinviare tutto all’estate, ma Ottolini spinge per chiudere subito e consegnare a Luciano Spalletti un difensore duttile e pronto all’uso. Ora la palla passa alle prossime mosse tra Italia e Liga.