Juventus su Mingueza: esterno duttile nel mirino per Spalletti

La Juventus torna a muoversi sul mercato con attenzione mirata: secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club bianconero ha acceso i riflettori su Óscar Mingueza, esterno classe 1999 in forza al Celta Vigo. L’interesse nasce dall’esigenza di inserire in rosa un giocatore capace di interpretare più ruoli sulle corsie, qualità centrale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Profilo tecnico e scenario contrattuale

Mingueza è un esterno moderno, ordinato nella gestione del pallone e affidabile in fase difensiva. Può agire sia da terzino sia da braccetto, adattandosi a sistemi diversi senza perdere equilibrio. Il suo contratto con il Celta Vigo scade a giugno 2026, elemento che rende l’operazione potenzialmente sostenibile sul piano economico. A livello internazionale vanta quattro presenze con la Nazionale spagnola, segnale di un profilo già testato ad alto livello.

Concorrenza e tempi dell’operazione

La Juventus non è sola. Sul giocatore si sono mossi anche Aston Villa, West Ham United e Milan, club che ne apprezzano duttilità ed esperienza in Liga. La sensazione è che i bianconeri stiano monitorando la situazione in modo concreto, valutando tempi e condizioni per affondare il colpo senza forzare.

Ecco il punto: Mingueza non è un nome da copertina, ma una scelta funzionale; un profilo coerente con l’idea di una Juventus più flessibile, attenta agli equilibri e pronta a intervenire con precisione chirurgica sul mercato.