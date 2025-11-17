Juventus su Mawissa: il Monaco valuta l’offerta per il difensore ’05

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Juventus sulle tracce di Christian Mawissa

La Juventus continua a monitorare il mercato in vista di un possibile intervento nel reparto difensivo: secondo Tuttosport, il club bianconero ha messo nel mirino Christian Mawissa, talento classe 2005 del Monaco, considerato un profilo ideale per un investimento utile sia nell’immediato che in prospettiva. Il difensore ha attirato l’attenzione in Ligue 1 dopo l’arrivo dal Tolosa nell’estate 2024.

Le qualità del difensore del Monaco

Mawissa è un centrale mancino capace di adattarsi anche da terzino. La sua crescita è seguita con interesse dall’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, che conosce il giocatore dai tempi del Tolosa. Le sue sei presenze nell’attuale stagione di Ligue 1 confermano un processo di maturazione costante, mentre le cinque apparizioni con la Francia Under-21 ne certificano la dimensione internazionale.

La situazione contrattuale e la valutazione

Il contratto di Mawissa con il Monaco è valido fino al 2029, un dettaglio che rende la trattativa complessa e potenzialmente onerosa. Il valore di mercato stimato da Transfermarkt è di 15 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare in caso di ulteriori offerte. Si è parlato anche di un interesse del Galatasaray, ma la Juventus resta vigile e pronta a valutare i margini di un’operazione mirata a ringiovanire la linea difensiva.

La dirigenza bianconera prosegue la sua analisi. L’obiettivo è trovare un profilo giovane, affidabile e già testato ad alto livello. Mawissa risponde a queste caratteristiche e resta una pista concreta.

