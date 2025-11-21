Juventus su Konaté: il difensore del Liverpool è un obiettivo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025

Juventus in pressing su Konaté

La Juventus guarda con decisione al mercato dei difensori e ha individuato in Ibrahima Konaté uno dei profili più interessanti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal corrispondente di TEAMtalk, Fraser Fletcher, il club bianconero sta monitorando con attenzione la situazione del francese, in scadenza di contratto con il Liverpool al termine dell’annata in corso. Un’opportunità che la dirigenza considera appetibile, soprattutto alla luce della necessità di rinforzare il reparto arretrato.

Bayern Monaco alla finestra

La Juventus non è però l’unica società a muoversi. Anche il Bayern Monaco ha manifestato interesse per il difensore ventiseienne, segnale di un mercato che si preannuncia molto competitivo. L’ex talento del Lipsia è arrivato al Liverpool nel luglio 2021 e si è imposto come elemento affidabile per struttura fisica e capacità di lettura.

I numeri e il valore di mercato

In questa stagione Konaté ha già collezionato 11 presenze in Premier League, confermandosi un punto di riferimento per i Reds. Le sue 26 presenze con la nazionale francese ne certificano il profilo internazionale. Transfermarkt stima il suo valore in 55 milioni di euro, ma la scadenza contrattuale potrebbe incidere sull’eventuale prezzo di trasferimento.

Scenari per il futuro

La Juventus continua a valutare la fattibilità dell’operazione in vista della prossima estate. La concorrenza del Bayern Monaco resta concreta, ma il club bianconero potrebbe giocare la carta della centralità del progetto tecnico. Le prossime settimane chiariranno il destino del difensore.

