Juventus su Konaté: il difensore del Liverpool è un obiettivo
Juventus in pressing su Konaté
La Juventus guarda con decisione al mercato dei difensori e ha individuato in Ibrahima Konaté uno dei profili più interessanti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal corrispondente di TEAMtalk, Fraser Fletcher, il club bianconero sta monitorando con attenzione la situazione del francese, in scadenza di contratto con il Liverpool al termine dell’annata in corso. Un’opportunità che la dirigenza considera appetibile, soprattutto alla luce della necessità di rinforzare il reparto arretrato.
Bayern Monaco alla finestra
La Juventus non è però l’unica società a muoversi. Anche il Bayern Monaco ha manifestato interesse per il difensore ventiseienne, segnale di un mercato che si preannuncia molto competitivo. L’ex talento del Lipsia è arrivato al Liverpool nel luglio 2021 e si è imposto come elemento affidabile per struttura fisica e capacità di lettura.
I numeri e il valore di mercato
In questa stagione Konaté ha già collezionato 11 presenze in Premier League, confermandosi un punto di riferimento per i Reds. Le sue 26 presenze con la nazionale francese ne certificano il profilo internazionale. Transfermarkt stima il suo valore in 55 milioni di euro, ma la scadenza contrattuale potrebbe incidere sull’eventuale prezzo di trasferimento.
Scenari per il futuro
La Juventus continua a valutare la fattibilità dell’operazione in vista della prossima estate. La concorrenza del Bayern Monaco resta concreta, ma il club bianconero potrebbe giocare la carta della centralità del progetto tecnico. Le prossime settimane chiariranno il destino del difensore.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League