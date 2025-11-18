Juventus su Goretzka, sfida al Fenerbahçe ma il Bayern frena
La Juventus osserva Goretzka per gennaio
Il quotidiano Leggo sostiene che la Juventus abbia messo nel mirino Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo già a gennaio. L’idea sarebbe quella di anticipare i tempi offrendo circa dieci milioni di euro al Bayern Monaco, sei mesi prima della scadenza del contratto del giocatore. Il profilo del tedesco piace per dinamismo, struttura fisica e capacità di coprire più zone del campo. La dirigenza bianconera valuta un investimento mirato in vista della seconda parte di stagione in Serie A.
Le informazioni contrastanti dalla Germania
Secondo Sport Bild, però, un trasferimento invernale non rientra nei piani del Bayern Monaco. Il club tedesco non considera l’addio di Goretzka come un’opzione e una proposta da dieci milioni non sposterebbe le valutazioni interne. La volontà della società è mantenere equilibrio numerico e tecnico fino al termine dell’annata in Bundesliga, anche se il contratto del centrocampista si avvicina alla fase decisiva.
Il ruolo del Fenerbahçe nella trattativa
Leggo riporta anche l’inserimento del Fenerbahçe, pronto a competere con la Juventus per provare a strappare Goretzka al Bayern Monaco: la dirigenza turca, infatti, valuta un affondo a gennaio, cercando di anticipare la concorrenza dei bianconeri.
Il valore di mercato del giocatore è stimato intorno ai ventidue milioni. La partita è ancora aperta, ma la posizione del Bayern Monaco resta l’ostacolo maggiore per un trasferimento immediato.
