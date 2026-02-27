Juventus su Goretzka: duello con Milan e Inter

Goretzka, occasione a parametro zero

Il nome che accende il mercato è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, classe 1995, andrà in scadenza il 30 giugno e rappresenta una delle opportunità più appetibili per la prossima estate. Profilo internazionale, esperienza in Bundesliga e in Champions League, fisicità e inserimenti: identikit che fa gola a molti.

In Italia si è formata una vera e propria corsa. Dopo Napoli, Milan e Inter, ora si muove con decisione anche la Juventus.

I contatti e la strategia bianconera

Secondo quanto filtra, i primi dialoghi sarebbero maturati durante i colloqui per Marcos Senesi, difensore del Bournemouth seguito anche dalla Roma. Il filo conduttore è la stessa agenzia che cura gli interessi del nazionale tedesco ex Schalke.

La Juventus osserva e valuta. L’idea è chiara: cogliere le opportunità a parametro zero per alzare il livello tecnico senza appesantire i costi di cartellino. In lista restano anche Zeki Celik della Roma, Xaver Schlager del Lipsia, Franck Kessié dell’Al-Ahli e Bernardo Silva del Manchester City.

Rinnovi e nodo Vlahovic

Parallelamente, il club lavora sui rinnovi. Dopo le firme di Yildiz e Pinsoglio, toccherà a McKennie, con dialoghi aperti per Locatelli e per l’allenatore Spalletti. Resta delicata la situazione di Vlahovic, in scadenza a fine stagione.

Il mercato estivo è ancora lontano, ma la partita per Goretzka è già iniziata. E la Juventus non intende restare a guardare.