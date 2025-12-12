Juventus su Frattesi: primi contatti e spiraglio per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La Juventus fiuta l’occasione Frattesi

La Juventus torna a guardare con attenzione alla situazione di Davide Frattesi, finito ai margini nell’Inter di Cristian Chivu. L’ex Sassuolo, protagonista con la Nazionale di Luciano Spalletti, aveva trovato continuità e rendimento proprio sotto la guida del tecnico toscano, firmando sette gol in ruoli diversi tra sottopunta e mezzala.

Ora i due potrebbero incrociarsi di nuovo, questa volta a Torino. L’inizio di stagione del centrocampista è stato complesso: appena 480 minuti complessivi tra campionato e coppe e gerarchie rivoluzionate dall’ascesa di Sucic e Zielinski.

Dialoghi riaperti e spiragli concreti

Secondo quanto filtra, l’entourage del giocatore ha riallacciato i contatti con la Juventus, che già in passato aveva sondato la pista. Non siamo ancora a una trattativa, ma la disponibilità di Frattesi a valutare il trasferimento rappresenta un segnale significativo. Il club bianconero valuta il profilo come ideale per aggiungere dinamismo e profondità alla mediana in vista della seconda parte di stagione.

Scenari tecnici e prospettive

In caso di approdo alla Juventus, Frattesi troverebbe un contesto tattico più congeniale, soprattutto con la scelta del 4-2-3-1. Agirebbe da sottopunta in un tridente con Yildiz e uno tra Conceicao e Zhegrova, aumentando potenzialmente il suo impatto tra gol e assist.