Juventus su Cristante, McKennie alla Roma: asse caldo di mercato

La Juventus valuta Cristante per il futuro

La Juventus osserva con attenzione il profilo di Bryan Cristante, centrocampista della Roma che potrebbe tornare d’attualità in vista della prossima stagione. L’ex Atalanta non è considerato un esubero, ma il suo contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio vicino ai tre milioni di euro spingono il club giallorosso a riflessioni strategiche.

Le strategie della Roma tra età e ingaggi

La Roma è orientata a ringiovanire la rosa e a ridurre il monte stipendi. In questo contesto, la posizione di Cristante potrebbe cambiare. Il centrocampista, dal canto suo, intende restare ad alti livelli competitivi. Ecco il punto. La Juventus rappresenterebbe una soluzione coerente, sia per ambizioni sia per progetto, indipendentemente da chi siederà in panchina nella prossima stagione.

McKennie, la carta che può sbloccare l’asse

Nel possibile dialogo tra i due club entra Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è in scadenza con la Juventus e, pur essendo seguito da diverse società degli Stati Uniti, non sembra intenzionato a lasciare il calcio europeo. La Roma osserva con interesse, anche per la stima di Gian Piero Gasperini, che apprezza duttilità e intensità del giocatore.

Uno scenario da seguire

Al momento non si parla di trattative avanzate, ma l’asse Juventus-Roma resta caldo. Le esigenze tecniche e finanziarie di entrambe potrebbero far emergere un’operazione incrociata capace di soddisfare tutti. Il mercato, come spesso accade, è fatto di incastri. E questo potrebbe essere uno di quelli giusti.