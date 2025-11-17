 Salta al contenuto

Juventus su Brozović ma l’ingaggio resta un ostacolo enorme

Cristiano Abbruzzese
Marcelo Brozovic

La posizione della Juventus

Il possibile ritorno in Italia di Marcelo Brozović sta accendendo il dibattito di mercato della stagione 2025-26: la voce è tornata a circolare con insistenza, e il nome del centrocampista croato è di nuovo sul taccuino della Juventus, sempre attenta a cogliere occasioni di alto profilo. Ecco il punto. La dirigenza bianconera osserva la situazione con rispetto e prudenza, consapevole che l’operazione sarebbe complessa sul piano economico.

Il peso dell’ingaggio in Arabia

Il centrocampista percepisce circa 25 milioni di euro a stagione all’Al-Nassr, cifra fuori portata per qualunque club italiano. Ciò che significa veramente è che un suo ritorno in Serie A dipenderebbe da un taglio netto dell’ingaggio o da un passo formale del club saudita verso una cessione agevolata. Da quanto emerge attraverso Calciomercato.com, la Juventus non ha intenzione di forzare la mano. Si limiterà a seguire gli sviluppi finché il giocatore non rinnoverà con l’Al-Nassr o non accetterà un’altra destinazione.

Le prospettive per l’estate

Analizziamolo. La Juventus resta vigile perché riconosce in Brozović un profilo capace di elevare il livello tecnico del centrocampo. La sensazione, però, è che la trattativa sia oggi più un esercizio di monitoraggio che un reale affondo. Senza un drastico ridimensionamento delle richieste economiche, la pista appare destinata a rimanere sullo sfondo del mercato estivo.

La Juventus non chiude la porta, ma non intende snaturare la propria strategia. E ogni passo dipenderà dal futuro che il croato deciderà di abbracciare.

