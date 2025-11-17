Juventus su Brozović ma l’ingaggio resta un ostacolo enorme

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025

La posizione della Juventus

Il possibile ritorno in Italia di Marcelo Brozović sta accendendo il dibattito di mercato della stagione 2025-26: la voce è tornata a circolare con insistenza, e il nome del centrocampista croato è di nuovo sul taccuino della Juventus, sempre attenta a cogliere occasioni di alto profilo. Ecco il punto. La dirigenza bianconera osserva la situazione con rispetto e prudenza, consapevole che l’operazione sarebbe complessa sul piano economico.

Il peso dell’ingaggio in Arabia

Il centrocampista percepisce circa 25 milioni di euro a stagione all’Al-Nassr, cifra fuori portata per qualunque club italiano. Ciò che significa veramente è che un suo ritorno in Serie A dipenderebbe da un taglio netto dell’ingaggio o da un passo formale del club saudita verso una cessione agevolata. Da quanto emerge attraverso Calciomercato.com, la Juventus non ha intenzione di forzare la mano. Si limiterà a seguire gli sviluppi finché il giocatore non rinnoverà con l’Al-Nassr o non accetterà un’altra destinazione.

Le prospettive per l’estate

Analizziamolo. La Juventus resta vigile perché riconosce in Brozović un profilo capace di elevare il livello tecnico del centrocampo. La sensazione, però, è che la trattativa sia oggi più un esercizio di monitoraggio che un reale affondo. Senza un drastico ridimensionamento delle richieste economiche, la pista appare destinata a rimanere sullo sfondo del mercato estivo.

La Juventus non chiude la porta, ma non intende snaturare la propria strategia. E ogni passo dipenderà dal futuro che il croato deciderà di abbracciare.

