Juventus su Belghali: contatti col Verona e valutazioni per gennaio

Belghali nel mirino della Juventus

La Juventus guarda con attenzione al mercato difensivo e tra i profili monitorati con maggiore interesse c’è Rafik Belghali. Il laterale dell’Hellas Verona, classe 2002, ha attirato l’attenzione bianconera grazie a una prima parte di stagione in costante crescita, impreziosita dal gol realizzato contro l’Atalanta, episodio che ha acceso definitivamente i riflettori su di lui.

I contatti con il Verona e le difficoltà dell’operazione

Tra Juventus e Hellas Verona ci sono già stati contatti esplorativi. Il club scaligero considera Belghali un potenziale plusvalore e lo valuta intorno ai 15 milioni di euro, cifra che complica non poco i piani bianconeri. L’idea della dirigenza juventina per il mercato di gennaio, infatti, resta quella di contenere gli investimenti, privilegiando operazioni sostenibili o rinviando eventuali colpi più onerosi all’estate.

Profilo tecnico e possibile ruolo

Arrivato a Verona nell’agosto 2025, Belghali ha un contratto fino a giugno 2029. In questa stagione di Serie A ha collezionato 15 presenze e 2 gol, mostrando duttilità, spinta offensiva e una crescita costante nella fase difensiva. Con 4 presenze e 1 gol nella nazionale dell’Algeria, rappresenta un profilo giovane ma già abituato a contesti competitivi.

Scenario Juventus

In caso di arrivo, Belghali potrebbe diventare un’alternativa concreta a João Mario, che non ha pienamente convinto dal suo approdo in bianconero. La Juventus osserva, valuta e prende tempo. Gennaio dirà se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa vera o se il discorso verrà rimandato alla prossima estate.