Juventus, spunta Guido Rodríguez per gennaio: le ultime
La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, soprattutto a centrocampo. L’obiettivo principale per giugno resta Sandro Tonali, ma l’esigenza immediata è chiara: inserire un play affidabile già nella sessione invernale, capace di dare equilibrio e personalità alla manovra bianconera.
Juve, esigenza immediata a centrocampo
Il tecnico Luciano Spalletti avrebbe espresso la necessità di un regista pronto all’uso, in grado di adattarsi subito ai meccanismi della squadra. L’idea è chiara: un innesto funzionale ora, senza compromettere l’assalto estivo al grande obiettivo.
Spunta il nome di Guido Rodríguez
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Guido Rodríguez, centrocampista argentino del West Ham. Il classe 1994 sta trovando poco spazio in Premier League, con appena due presenze da titolare e 166 minuti complessivi, una situazione che apre concretamente alla possibilità di un’uscita.
Formula e strategia bianconera
La Juventus valuta l’operazione soprattutto in prestito, una soluzione sostenibile e coerente con la strategia del club. Guido Rodríguez garantirebbe esperienza internazionale, senso della posizione e capacità di schermare la difesa, qualità che oggi mancano con continuità nello scacchiere bianconero.
Tonali resta il piano A per l’estate
L’eventuale arrivo dell’argentino non cambierebbe i piani a lungo termine. Tonali resta il nome cerchiato in rosso per la prossima stagione, ma intanto la Juventus lavora per non lasciare scoperta una zona di campo cruciale nella corsa agli obiettivi stagionali.