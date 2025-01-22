Juventus, sprint per Renato Veiga: concorrenza Lazio e Dortmund

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Gennaio 2025 · Aggiornato il 22 Gennaio 2025

JUVENTUS RENATO VEIGA – La Juventus sta vivendo ore decisive per il mercato invernale, con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. Cristiano Giuntoli, responsabile delle operazioni bianconere, ha concentrato i propri sforzi su Renato Veiga, esterno portoghese del Chelsea. Nonostante un primo tentativo di accelerata, la proposta presentata ai Blues non ha ancora prodotto i risultati sperati.

La concorrenza di Lazio e Borussia Dortmund

Oltre alla Juventus, anche la Lazio e il Borussia Dortmund sono in corsa per Renato Veiga. I biancocelesti stanno spingendo con un’offerta aggressiva: 14 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, una proposta che potrebbe convincere il Chelsea a cedere il giocatore, valutato circa 25 milioni di euro.

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, osserva con attenzione gli sviluppi, pronto a inserirsi nella trattativa.

La strategia della Juventus

La Juventus, però, punta a una soluzione diversa. L’obiettivo è ottenere Veiga in prestito oneroso fino a giugno, garantendosi così flessibilità economica e la possibilità di valutare meglio l’inserimento del giocatore. Veiga è apprezzato per la sua versatilità: può giocare sia come esterno basso a sinistra che come centrale difensivo.

Questa mossa arriva dopo che i bianconeri hanno visto sfumare altre trattative, come quelle per Araujo e Tomori, mentre Hancko resta un’opzione sul tavolo nelle ultime ore di mercato.

Un mercato in continuo movimento

Cristiano Giuntoli si muove su più fronti, cercando l’incastro perfetto per chiudere un’operazione fondamentale per la squadra. Le prossime ore saranno cruciali per capire se la Juventus riuscirà a superare la concorrenza e aggiungere Renato Veiga alla propria rosa.

L’esito della trattativa dipenderà anche dalla volontà del giocatore, un fattore determinante per indirizzare il suo futuro e quello del club bianconero.