Juventus, Spalletti vuole un nuovo regista: idea Brozovic

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025

Juventus alla ricerca del regista per Spalletti

JUVENTUS BROZOVIC – La Juventus si muove con decisione. Luciano Spalletti ha indicato alla dirigenza la necessità di inserire un regista in grado di garantire ordine, ritmo e continuità. Il tecnico vede in questo innesto la chiave per dare struttura alla squadra in vista della seconda parte di stagione.

Brozovic torna nel mirino bianconero

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Marcelo Brozovic. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi in Arabia ma con un contratto in scadenza a giugno, rappresenta un’opportunità concreta. Potrebbe tornare in Serie A con un investimento contenuto e la sua esperienza nel campionato italiano lo renderebbe immediatamente pronto. Una soluzione che darebbe alla Juventus un profilo affidabile e già collaudato, soprattutto pensando al Mondiale che il croato vuole preparare nel miglior modo.

Le alternative: Højbjerg e Hjulmand

Non c’è però solo Brozovic: la Juventus segue anche Pierre-Emile Højbjerg, oggi al Marsiglia, valutazione importante e operazione tutt’altro che semplice. In lista resta anche Morten Hjulmand, seguito fin dall’estate e oggi punto fermo dello Sporting. Entrambi garantirebbero intensità, personalità e una gestione del possesso più moderna. La dirigenza bianconera sta valutando costi, tempistiche e fattibilità, consapevole che il regista richiesto da Spalletti è diventato una priorità assoluta per completare il progetto tecnico.

