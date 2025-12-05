Juventus, Spalletti vuole Ederson: offerta da 30 mln all’Atalanta

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

Spalletti individua in Ederson il rinforzo ideale

La Juventus si muove con decisione: Luciano Spalletti ha indicato Ederson come priorità per il mercato invernale, convinto che il brasiliano dell’Atalanta possa dare equilibrio e intensità al suo nuovo progetto tecnico. Il centrocampista, ormai pilastro della squadra bergamasca, ha attirato l’interesse del tecnico bianconero per continuità e maturità tattica.

Prima offerta ufficiale della Juventus

I dirigenti della Juventus hanno già formalizzato una proposta da 30 milioni di euro all’Atalanta, un segnale chiaro di quanto il club creda nel profilo del ventiseienne; il contratto di Ederson, valido fino al 2027, rende però la trattativa complessa e richiede una valutazione attenta da parte della società nerazzurra, che considera il giocatore una pedina fondamentale.

Numeri e rendimento nella stagione attuale

In questa stagione di Serie A, Ederson ha confermato affidabilità con un gol e un assist in tredici presenze. Il brasiliano garantisce sostanza, letture pulite e capacità di copertura, qualità che Spalletti ritiene indispensabili per elevare il livello del suo centrocampo.

Dalla crescita in Brasile alla consacrazione in Nazionale

Il percorso di Ederson racconta una crescita costante. Dalla convocazione con il Brasile Under-20 nel 2018 fino all’esordio con la nazionale maggiore nell’amichevole contro il Messico nel 2024, il centrocampista ha mostrato carattere e personalità. La Juventus vede in lui un investimento tecnico immediato e strategico. L’Atalanta, però, non intende cederlo senza adeguate garanzie.

