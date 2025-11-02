Juventus, Spalletti vince alla prima contro la Cremonese
Spalletti inizia con il piede giusto
La Juventus ha inaugurato l’era Luciano Spalletti con un successo convincente contro la Cremonese, malgrado le assenze di Kenan Yildiz e Lloyd Kelly. Il tecnico toscano ha modificato assetto e atteggiamento della squadra con una sola sessione di lavoro, ottenendo comunque segnali incoraggianti.
Assenze rilevanti, ma la squadra regge
Yildiz, titolare indiscutibile, salta la sfida per precauzione al ginocchio. Kelly, schierato inamovibile fino a ieri, resta fuori per un problema alla schiena. La loro mancanza avrebbe potuto destabilizzare il gruppo, ma il rendimento collettivo è rimasto solido. La squadra ha rischiato poco, nonostante qualche disattenzione difensiva.
Prove positive da alcuni protagonisti
Tra i migliori, Dusan Vlahović ha guidato l’attacco con autorità e qualità, mentre Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli sono apparsi determinanti nei rispettivi ruoli. Cambiaso ha offerto concretezza difensiva e spinta, Locatelli ha aggiunto presenza e tiro. Il debutto di Spalletti, dunque, lascia intravedere più certezze che dubbi.
Obiettivo Champions e passo avanti deciso
Ora la Juventus guarda già al prossimo impegno, in Champions League contro lo Sporting Lisbona. La vittoria contro la Cremonese non cancella le criticità emerse, ma rappresenta un punto di partenza per una squadra che deve risalire in classifica e ritrovare la propria identità.
