Juventus, Spalletti verso il rinnovo: la novità sul mercato

La Juventus sceglie la continuità: il club bianconero è pronto a rinnovare la fiducia a Luciano Spalletti, considerato il perno del nuovo corso tecnico. L’attuale contratto scade il 30 giugno 2026, ma la dirigenza lavora da settimane per prolungare l’accordo e consolidare il progetto.

Un segnale di stabilità

Nonostante risultati altalenanti tra Serie A e UEFA Champions League, la posizione dell’allenatore non è in discussione. La società ritiene Spalletti l’uomo giusto per guidare la crescita del gruppo. Dopo il recente rinnovo di Weston McKennie, il passo successivo sarà blindare anche il tecnico.

Il dialogo tra le parti è costante. Da Torino filtra ottimismo: salvo scossoni inattesi, l’intesa verrà formalizzata nelle prossime settimane.

Voce in capitolo sul mercato

Il rinnovo non sarebbe soltanto un atto formale. La Juventus intende coinvolgere pienamente Spalletti nelle scelte estive. L’obiettivo è modellare la rosa secondo le sue idee, investendo su profili funzionali al suo calcio e aumentando la profondità in ogni reparto.

Unità di intenti tra area tecnica e dirigenza. La strategia è chiara: costruire una squadra più aderente alla visione dell’allenatore, garantendogli strumenti adeguati per competere ai massimi livelli.

Il messaggio è forte. La Juventus vuole programmare con lucidità e mettere basi solide per la prossima stagione. Con Spalletti al centro del progetto.