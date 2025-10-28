Juventus-Spalletti, intesa totale: manca solo l’annuncio ufficiale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

Juventus e Spalletti, si avvicina la fumata bianca

La Juventus è pronta a voltare pagina: dopo una giornata di colloqui intensi alla Continassa, l’accordo con Luciano Spalletti è ormai definito nei dettagli. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è il prescelto per raccogliere l’eredità di Igor Tudor sulla panchina bianconera.

Contratto e dettagli dell’intesa

Il direttore generale Damien Comolli ha guidato la trattativa, trovando piena sintonia con il tecnico di Certaldo. L’intesa prevede un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In caso di firma, Spalletti tornerebbe in Serie A a due anni dal trionfo con il Napoli nel campionato 2022/23, chiudendo così un periodo di pausa seguito alla parentesi con l’Italia, terminata nel giugno 2025 dopo 24 partite complessive.

Un ritorno di peso nel panorama italiano

“Ho l’ambizione di rimettermi in gioco, aspetto con serenità ciò che verrà”, ha dichiarato Spalletti nelle scorse ore, durante un evento pubblicitario accanto a Francesco Totti. Tutto lascia pensare che l’attesa sia ormai agli sgoccioli: la Juventus, che mercoledì affronterà l’Udinese, potrebbe ufficializzare il nuovo tecnico già prima del turno infrasettimanale. Sotto la Mole, Spalletti ritroverebbe anche suo figlio Federico, oggi collaboratore e osservatore del club bianconero. L’era Spalletti alla Juventus è pronta a cominciare.

LEGGI ANCHE: