Juventus, Spalletti chiede un regista: idea Hojbjerg o Bernabé
Juventus, Spalletti vuole un nuovo regista per gennaio
La Juventus si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la mediana: dopo l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor, la priorità è chiara: serve un regista capace di dare ordine e ritmo al gioco. Lo ha confermato anche l’amministratore delegato Damien Comolli, sottolineando la necessità di rispettare il Fair Play finanziario, ma senza chiudere la porta a eventuali occasioni.
Hojbjerg nel mirino: il leader del Marsiglia
Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, pilastro del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il danese, 30 anni, rappresenta un profilo di grande personalità e intelligenza tattica. Già apprezzato da Pep Guardiola ai tempi del Bayern Monaco, Hojbjerg ha saputo evolversi in un mediano moderno, forte fisicamente e capace di guidare il pressing. Con 16 presenze e un gol stagionale, è considerato un punto fermo del progetto francese.
Bernabé, l’alternativa giovane dal Parma
L’altro nome seguito è quello di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma. Cresciuto nel Manchester City, ha dimostrato qualità di regia e grande visione di gioco. A 24 anni ha già collezionato 13 presenze e 2 reti in Serie A. Spalletti lo considera più vicino ai profili di Pizarro e Lobotka, ideali per il suo sistema di gioco. Convincere il Parma non sarà facile, ma la Juventus è pronta a provarci.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo