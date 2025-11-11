Juventus, Spalletti chiede un regista: idea Hojbjerg o Bernabé

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Juventus, Spalletti vuole un nuovo regista per gennaio

La Juventus si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la mediana: dopo l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor, la priorità è chiara: serve un regista capace di dare ordine e ritmo al gioco. Lo ha confermato anche l’amministratore delegato Damien Comolli, sottolineando la necessità di rispettare il Fair Play finanziario, ma senza chiudere la porta a eventuali occasioni.

Hojbjerg nel mirino: il leader del Marsiglia

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, pilastro del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il danese, 30 anni, rappresenta un profilo di grande personalità e intelligenza tattica. Già apprezzato da Pep Guardiola ai tempi del Bayern Monaco, Hojbjerg ha saputo evolversi in un mediano moderno, forte fisicamente e capace di guidare il pressing. Con 16 presenze e un gol stagionale, è considerato un punto fermo del progetto francese.

Bernabé, l’alternativa giovane dal Parma

L’altro nome seguito è quello di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma. Cresciuto nel Manchester City, ha dimostrato qualità di regia e grande visione di gioco. A 24 anni ha già collezionato 13 presenze e 2 reti in Serie A. Spalletti lo considera più vicino ai profili di Pizarro e Lobotka, ideali per il suo sistema di gioco. Convincere il Parma non sarà facile, ma la Juventus è pronta a provarci.

