Juventus solida: 2-0 al Pafos e qualificazione sempre più vicina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Analisi di un successo che pesa

La Juventus conquista tre punti cruciali in Champions League superando il Pafos per 2-0 dopo una prima frazione complicata, segnata da diversi rischi e da un ritmo poco incisivo. La formazione di Spalletti chiude il primo tempo tra i fischi dello Stadium, ma rientra in campo con un atteggiamento più deciso e trova le giocate giuste per indirizzare la serata.

Un primo tempo pieno di insidie

La gara si apre con una grande occasione cipriota che sorprende i bianconeri. Poco dopo, il tiro a giro di Yildiz trova la risposta di Michail, mentre Koopmeiners spreca un colpo di testa da posizione favorevole. Il Pafos resta pericoloso con Correia, poi con Anderson, che colpisce un palo clamoroso. La Juventus risponde con David, vicino al gol da distanza ravvicinata, ma è 0-0 all’intervallo.

La svolta bianconera nella ripresa

La scelta di Spalletti di inserire Conceicao dà ritmo alla manovra. Il Pafos prova a restare aggressivo, ma la Juventus cresce e al 67’ trova l’1-0 grazie alla giocata di McKennie, bravo a controllare in area e a colpire sotto l’incrocio. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio: progressione di Conceicao, scambio rapido con Yildiz e tocco vincente di David che sigla il 2-0 e si libera di una lunga tensione.

La parte finale scorre senza scossoni. La Juventus gestisce con ordine e chiude una vittoria che consolida la sua corsa europea, in vista delle sfide contro Benfica e Monaco.