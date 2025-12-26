Juventus sogna Tonali: David possibile chiave con il Newcastle

Juventus, il centrocampo come priorità

La Juventus lavora per rinforzare il cuore della squadra nella stagione in corso e il nome che accende il mercato è Sandro Tonali. Il profilo del centrocampista del Newcastle risponde a esigenze precise: qualità, intensità, leadership. Riportarlo in Serie A è un’idea ambiziosa, ma non irrealistica se inserita in una costruzione complessa.

David, la carta da giocare

La chiave può essere Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato a Torino a parametro zero la scorsa estate dopo l’esperienza al Lille, non ha ancora trovato continuità negli ingranaggi bianconeri. Il Newcastle segue il suo profilo con attenzione e vede in David un’opzione credibile per rinforzare l’attacco in Premier League.

Equilibri economici e strategia

Per la Juventus, l’operazione avrebbe un doppio valore. Da un lato una cessione capace di alleggerire il monte ingaggi di circa 6 milioni di euro lordi a stagione. Dall’altro un incasso vicino ai 25 milioni, con una plusvalenza utile a sostenere l’assalto a Tonali. Un equilibrio tra sostenibilità e ambizione, linea guida del mercato bianconero.

Prospettive e tempistiche

Per David, la Premier League rappresenterebbe un palcoscenico ideale per rilanciarsi in vista del Mondiale 2026. Per la Juventus, l’eventuale arrivo di Tonali darebbe spessore immediato a una rosa che cerca continuità e identità. Il dialogo è aperto. Ecco il punto: ora serve incastrare tempi, valutazioni e volontà dei giocatori.