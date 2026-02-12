Juventus, sirene inglesi per Kalulu: pronto Senesi

Manchester United su Kalulu

Il futuro di Pierre Kalulu accende il mercato della Juventus. Il difensore francese, ex Milan, è finito nel mirino del Manchester United, che avrebbe già inviato emissari a Torino per raccogliere informazioni. Un segnale chiaro: in Premier League il profilo piace, e non poco.

La dirigenza bianconera, però, non intende farsi trovare impreparata. Kalulu è considerato un perno del nuovo ciclo tecnico e il club sta lavorando al rinnovo fino al 2030. Sul tavolo un adeguamento dell’ingaggio da 2,4 a 3,5 milioni a stagione. L’obiettivo è blindarlo ed evitare tensioni nella prossima finestra estiva.

Senesi, occasione a parametro zero

A prescindere dall’esito della trattativa, la Juventus cerca un altro centrale. Il nome che torna d’attualità è quello di Marcos Senesi, in uscita dal Bournemouth e in scadenza a giugno. Un’opportunità concreta, soprattutto a parametro zero.

Mancino naturale, solido nel gioco aereo e abituato alla linea a quattro, Senesi rappresenta un profilo funzionale alla Serie A. In passato era stato seguito anche dal Napoli. Oggi il suo nome è di nuovo sul taccuino.

Attenzione alla concorrenza: Barcellona e Borussia Dortmund hanno chiesto informazioni. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la Juventus e l’entourage del giocatore per valutare ingaggio e margini dell’operazione. Il mercato bianconero è già entrato nel vivo.