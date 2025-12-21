Juventus, sirene inglesi per Joao Mario: le ultime

Il futuro di Joao Mario potrebbe essere sempre più lontano da Torino. Il terzino destro, arrivato alla Juve la scorsa estate dal Porto per circa 13 milioni in un’operazione di scambio con Alberto Costa, non è riuscito a convincere pienamente l’ambiente bianconero, come dimostrato dalle sole 11 presenze registrate.

In particolare, le sue prestazioni abbastanza discrete in fase di spinta, ma da rivedere in fase difensiva, non hanno soddisfatto Tudor prima, e Spalletti poi, i quali hanno deciso di dare sempre meno spazio al portoghese, arrivando a concedergli, in tutta la stagione, solamente 357 minuti in tutte le competizioni.

JUVENTUS-JOAO MARIO, È FINTA? IL CRYSTAL PALACE È SULLE TRACCE DEL PORTOGHESE

Proprio per questo motivo, crescono giorno dopo giorno le possibilità di una separazione, seppur momentanea, fra le parti. L’intenzione della Juventus infatti, è quella di provare a cedere Joao Mario già a gennaio con la formula del prestito, provando a inserire anche il diritto di riscatto a giugno. La squadra che ha manifestato maggio interesse per il classe 2000 è il Crystal Palace, ma un ritorno in Portogallo non è una pista da escludere. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

