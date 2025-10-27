Juventus senza fiamma: Tudor al bivio più difficile
Foto © Stefano D’Offizi
Juventus senza reazione e senza identità
La Juventus di Igor Tudor sembra prigioniera di un ciclo che si ripete: prestazioni confuse, poche idee e nessun guizzo. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio non è solo una battuta d’arresto, ma il riflesso di una squadra che non sa più chi è. Nonostante un xG superiore (1,42 contro 0,77) e un dominio territoriale sterile, i bianconeri non hanno mai dato la sensazione di poter cambiare il corso del match.
Tudor, parole da leader ma squadra in crisi profonda
Nel post partita, Tudor ha scelto la sincerità: “La squadra sta attraversando un momento molto brutto”. Ha poi aggiunto una frase rivelatrice: “Non importa se mi mostrano supporto o no”. È la consapevolezza di chi sa di essere su un terreno instabile. Gli otto incontri senza vittoria, le quattro gare consecutive senza gol e la mancanza di carattere disegnano una Juventus che ha perso la propria anima.
Lazio compatta, Juventus in cerca di sé stessa
Di fronte, la Lazio di Maurizio Sarri ha mostrato compattezza e spirito. Un gruppo unito che, pur con fatica, ha reagito con carattere. Il gol di Basic è stato l’emblema di una squadra che sa colpire al momento giusto.
Il croato è ora davanti al suo bivio più difficile. Il calendario non spaventa, ma la vera sfida sarà restituire alla Juventus l’intensità e la convinzione che l’hanno resa grande. Senza quella scintilla, nessun piano tattico potrà bastare.
