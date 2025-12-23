Juventus, scelto Ottolini: sarà lui il nuovo direttore sportivo

La Juventus ha finalmente colmato una delle caselle più importanti del proprio organigramma: Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo bianconero. L’accordo verbale è stato raggiunto e restano soltanto alcuni passaggi formali prima dell’ufficialità.

La decisione presa da Comolli

La scelta porta la firma di Damien Comolli, che ha guidato personalmente il processo decisionale nelle ultime settimane. Battuta la concorrenza di altri candidati, anche stranieri, la Juventus ha puntato su un profilo ritenuto affidabile e già integrato nella cultura del club.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il ritorno di Ottolini a Torino

Per Ottolini si tratta di un ritorno alla Juventus, dove ha lavorato dal 2018 al 2022. Dopo aver concluso a ottobre la sua esperienza da direttore sportivo del Genoa, il dirigente è pronto a ripartire dalla Continassa con un ruolo centrale nella nuova struttura tecnica.

Dallo scouting al ruolo di direttore sportivo

Nel suo precedente ciclo bianconero, Ottolini è entrato come osservatore, diventando una figura chiave dello scouting internazionale. In seguito ha ricoperto l’incarico di responsabile dei giocatori in prestito, monitorando da vicino i calciatori della Juventus impegnati all’estero.

Un assetto dirigenziale finalmente completo

Nel nuovo corso, Ottolini lavorerà a stretto contatto con Francois Modesto, direttore tecnico, e con Comolli, che continuerà a incidere direttamente sulle strategie di mercato. L’obiettivo è chiaro: rafforzare scouting, programmazione e sostenibilità del progetto Juventus.