Juventus, Ronaldo e il suo messaggio: “Sconfitta inaccettabile, nessuna scusa. Credete in noi”

JUVENTUS RONALDO – Cristiano Ronaldo ha espresso il suo disappunto via social il giorno dopo la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina. Queste le sue parole tradotte e nel messaggio integrale:

“Ieri, con una brutta prestazione e un risultato inaccettabile, abbiamo concluso le nostre gare del 2020, un anno speciale in diverse maniere. Stadi vuoti, protocolli COVID, gare posticipate, lunghi stop e un calendario molto stretto ma questa non è una scusa. Sappiamo che dobbiamo dare tutti di più per giocare emeglio e vincere in maniera più convincente. Siamo la Juventus e non possiamo accettare meno dell’eccellenza sul campo.

Spero che questo breve stop possa aiutarci a tornare più forti e più uniti che mai perchè la stagione è ancora lontana dalla fine e crediamo che festeggeramo ancora una volta con i nostri tifosi.

Credete in noi, fidatevi della nostra squadra così come crediamo in voi.

Fino Alla Fine! 🏳️🏴💪🏽”

“Yesterday, with a poor performance and a result far from acceptable, we closed our scheduled games for 2020, a special year in many particular ways. Empty stadiums, COVID protocols, postponed games, long stoppages and a very tight calendar.

But this is no excuse for anything. We know that we have to give more of ourselves, in order to play better and to win in a more consistent way. We are Juventus! And we simply cannot accept anything less than excellence on the pitch!

I hope this short stoppage may help us to come back stronger and more united than ever, because the season is still far from over and in the end we believe that we will, once again, celebrate with our tiffosi.

Believe in us, trust our team as much as we trust you, and we will deliver!

Fino Alla Fine! 🏳️🏴💪🏽”

