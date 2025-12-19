Juventus-Roma, Spalletti valuta la difesa a quattro. Si rivede Milik

Verso Juventus-Roma: cambia l’assetto tattico

La Juventus prepara il big match contro la Roma con più di un punto interrogativo, ma anche con qualche segnale incoraggiante. Alla vigilia della sfida dello Stadium, Luciano Spalletti valuta un possibile cambio di sistema, con il passaggio alla difesa a quattro come ipotesi concreta. Una scelta che potrebbe dare maggiore equilibrio e nuove soluzioni in fase di costruzione.

Difesa a quattro e nuove gerarchie

Nel nuovo assetto, le fasce potrebbero essere presidiate da Pierre Kalulu e Juan Cabal, mentre al centro della retroguardia si candida la coppia composta da Lloyd Kelly e Daniele Rugani. Una linea più tradizionale, pensata per garantire solidità contro una Roma abituata a colpire con intensità e verticalità sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Centrocampo e attacco: le scelte di Spalletti

In mezzo al campo, Weston McKennie è in pole per il ruolo di mezzala, con Manuel Locatelli e Khephren Thuram a completare il terzetto. In avanti, spazio alla qualità e alla velocità: Francisco Conceicao e Kenan Yildiz agiranno alle spalle di Jonathan David, chiamato a dare profondità e peso offensivo.

Milik, il ritorno che può cambiare lo scenario

La notizia più attesa riguarda Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, fermo da maggio 2024, è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe rientrare tra i convocati. Una presenza che, anche solo dalla panchina, offrirebbe alla Juventus un’alternativa preziosa.

Ecco il punto: tra scelte tattiche e recuperi importanti, la Juventus arriva alla Roma con più opzioni e una consapevolezza chiara. La partita pesa, e ogni dettaglio può fare la differenza.