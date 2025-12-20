Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida dell’Allianz Stadium

La 16ª giornata di Serie A propone uno dei suoi incroci più attesi: Juventus contro Roma all’Allianz Stadium. Una partita che pesa in classifica e nella percezione del momento delle due squadre, entrambe chiamate a dare continuità e personalità.

Le scelte di Spalletti per la Juventus

In casa Juventus, Luciano Spalletti riparte dalla difesa a tre con Bremer perno centrale del reparto. Assenza pesante quella di Koopmeiners, fermato dalla squalifica. Sulle corsie McKennie è favorito su Cabal, mentre in mezzo agirà Thuram accanto a Locatelli. Sulla trequarti spazio a Conceicao e Yildiz, con il ballottaggio offensivo che sembra orientato verso Openda, in vantaggio su David.

La Roma di Gasperini tra assenze e ballottaggi

La Roma arriva a Torino con qualche problema strutturale. Gian Piero Gasperini deve rinunciare a Ndicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa. In difesa toccherà a Celik, Mancini e Hermoso, recuperato in extremis. Sulle fasce Wesley e Rensch, con Angelino inizialmente fuori. Davanti Ferguson resta favorito, ma Dybala insidia una maglia da titolare. Ancora indisponibile Dovbyk.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Dove vedere Juventus-Roma in tv

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20.45. Disponibile anche su NOW TV e sul canale 251 di Sky.