Juventus-Roma, Gasperini post gara: “Base notevole, convinto possiamo far bene. Ferguson…”

Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni Sky Sport la sconfitta per 2-1 della Roma a Torino contro la Juventus, sedicesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore dei giallorossi:

“In attacco sì, troppi passaggi sbagliati, c’erano tutte le condizioni per creare più pericoli; nel primo tempo ci è mancata un po’ di qualità nel servire gli attaccanti e nel secondo la precisione, lo sapevamo ma metto il punto esclamativo sulla prestazione, non facile con le assenze che ci siamo trovati giocare contro questa Juventus. La Roma dev’essere molto fiduciosa dopo questa partita, costruire una rosa forte, ha una base notevole, vediamo e sono convinto possiamo far bene“.

Gasperini aggiunge: “Non abbiamo concesso molto e poi in svantaggio la Juventus ha avuto spazi in più, hanno risposto bene giocatori che hanno giocato bene, su queta base possiamo lavorare bene. La rosa ha tenuto testa, siamo partiti da alcuni mesi, sono convinto che la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso. La scelta in attacco? Ferguson non mi sta convincendo ma non per la questione tecnica, ancora non si è calato nello spirito, come qualche nuovo acquisto ma abbiamo una squadra forte”.