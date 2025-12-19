Juventus-Roma, Gasperini: “Partita sempre di valore, misuriamoci; quando riesci a batterla, sei molto competitivo”

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della trasferta della Roma contro la Juventus, posticipo del sabato valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore giallorosso:

“Dovbyk non è ancora recuperato anche se si sta allenando da parecchi giorni, ha ancora difficoltà a calciare, il resto ci siamo tutti a parte i due che sono partiti. Qualche problema con Hermoso che speriamo di risolvere”.

Partita importantissima la Juventus rimane una grandissima squadra, nel suo DNA c’è sempre l’intenzione di giocare ai massimi livelli, sempre per vincere e noi arriviamo con una bella prestazione contro il Como e Glasgow“.

Su Dybala: “Proviamo, vediamo, le motivazioni credo siano sempre molto alte, è solo questione di stare bene, la possibilità di giocare su certi livelli“.

La classifica della Roma: “Siamo stati bravi, credo che ci sono tante squadre molto bravi e forte e ci sono poche partite un po’ deludenti“.

Il mercato: “Pensiamo alla Juventus, quattro punti dietro di noi, anche per loro è una gara altrettanto importante, per tutto il resto credo ci sia tempo”.

Gasperini aggiunge: “Spalletti? Il rapporto con Luciano è sicuramente amichevole, mai facile subentrare a stagione iniziata, sta cercando di portare il suo calcio, le sue idee. Mi sembra ultimamente cresciuta.

Incontrare la Juventus è sempre difficile, è sempre una partita di valore, misurarci e capire quanto possiamo essere forti; la Juventus trova sempre gente motivata contro e ti tempra, nella mia carriera è sempre stata un riferimento perché quando riesci a batterla voleva dire che eri bello competitivo.

L’assenza di N’Dicka ci costringe a fare delle prove, Zurkowski, Celik, Ghilardi…

Soulè? Molto soddisfatto di lui e in questo momento di tutti quanti, la squadra gioca con grande spirito e ha il consenso dei propri tifosi“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali dell’As Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=eW3sLLcYthU