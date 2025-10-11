Juventus, ritorno di fiamma per Tonali: centrocampista valuta l’Italia

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Juventus, interesse vivo per Sandro Tonali

La Juventus sta pianificando le mosse per il prossimo mercato estivo e tra i profili monitorati torna con forza quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, valutato circa 70 milioni di euro, resta un obiettivo di primo piano per la dirigenza bianconera, che già un anno fa aveva provato a portarlo a Torino senza però trovare l’accordo con il club inglese.

Il messaggio del giocatore dal ritiro azzurro

Durante il ritiro con la Nazionale italiana, Tonali non ha escluso la possibilità di un ritorno in Serie A. “Non si può mai sapere cosa accadrà, non chiudo le porte all’Italia perché è la mia nazione”, ha dichiarato il centrocampista, lasciando aperti spiragli che hanno subito alimentato le voci di mercato.

Strategie bianconere e concorrenza

Il lavoro di Comolli e Modesto, figure chiave nella dirigenza juventina, si concentra su rinforzi di qualità per la mediana. In passato la Juventus aveva valutato anche Ederson dell’Atalanta, ma le alte richieste economiche avevano spinto il club verso altre piste.

Tonali tra Premier e Serie A

Al Newcastle, Tonali ha ritrovato equilibrio e continuità, ma la prospettiva di tornare protagonista in Serie A e indossare la maglia bianconera resta concreta. La prossima estate potrebbe segnare un crocevia importante per il futuro del centrocampista lombardo.

