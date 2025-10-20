Juventus, rinnovo ufficiale per Rugani: contratto fino al 2028
Juventus, Rugani rinnova fino al 2028
Il giorno successivo alla sconfitta sul campo del Como, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Daniele Rugani fino al 30 giugno 2028. Un annuncio che certifica la fiducia del club bianconero in un difensore che, pur non sempre titolare, ha rappresentato negli anni una presenza affidabile e professionale.
Una carriera legata ai colori bianconeri
Cresciuto nell’Empoli e approdato alla Juventus nel 2012, Rugani ha attraversato tutte le tappe del settore giovanile fino alla prima squadra. Con 152 presenze ufficiali e 11 reti, il centrale classe 1994 è oggi uno dei veterani della rosa. Tra i giocatori attualmente a disposizione, è quello che ha collezionato più vittorie con la maglia bianconera in Serie A (90) e in tutte le competizioni (111).
Un palmarés ricco di successi
Il difensore vanta 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e una Coppa Italia Primavera. Nel corso della carriera ha vissuto anche esperienze all’estero con il Rennes e l’Ajax, oltre alla parentesi al Cagliari.
Futuro e prospettive
Il rinnovo fino al 2028 consolida il ruolo di Rugani come uomo spogliatoio e risorsa difensiva di sicura affidabilità. La Juventus ha scelto di puntare ancora sulla sua esperienza, confermando la volontà di mantenere un equilibrio tra giovani emergenti e calciatori di comprovata solidità.
