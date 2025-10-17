Juventus, rinnovo Kenan Yildiz: la trattativa entra nel vivo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Ottobre 2025

Il progetto bianconero attorno a Yildiz

Il rinnovo di Kenan Yildiz è diventato una priorità assoluta per la Juventus. La società ha tracciato una linea chiara: costruire presente e futuro attorno al talento turco, numero 10 della rosa guidata da Igor Tudor. L’obiettivo è blindarlo fino al 2030 con un contratto che preveda un significativo aumento dell’attuale ingaggio da 1.5 milioni.

La trattativa con l’entourage

I contatti con gli agenti del fantasista sono costanti da settembre, dopo un’estate intensa tra Mondiale per Club e calciomercato. Le parti lavorano per colmare la distanza economica che ancora separa domanda e offerta. Un nuovo incontro è già stato programmato per avvicinarsi a un’intesa definitiva.

L’interesse della Premier League

Nonostante la priorità del giocatore resti la Juventus, diversi club di Premier League seguono con attenzione la situazione. Le cifre richieste dall’entourage non rappresenterebbero un ostacolo per i top club inglesi, pronti eventualmente a muoversi nella finestra estiva 2026.

La volontà del giocatore

La posizione di Yildiz è chiara: nella sua testa c’è solo la Juve. La volontà comune resta quella di chiudere al più presto l’accordo e mettere fine alle voci di mercato. Il club bianconero punta a trasformare la promessa turca nel simbolo della propria rinascita.

