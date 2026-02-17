 Salta al contenuto
Calciomercato News Juventus Calcio News 24 / 7

Juventus, retroscena scambio Vlahovic-Osimhen: cosa è accaduto

Samuele Zarlenga
2 min
Osimhen Juventus David

La Juventus è da tempo alle prese con il problema riguardo il centravanti: David sta cominciando a convincere solamente nelle ultime gare e Openda è stato un vero e proprio oggetto misterioso. Oltre a loro ci sarebbe Dusan Vlahovic, il quale, però, non solo è alle prese con un lungo infortunio, ma molto probabilmente lascerà anche i bianconeri a fine stagione, considerando che calciatore e società non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo in scadenza proprio a giugno. Già in questo momento, infatti, il serbo è libero di ascoltare le proposte e firmare per qualsiasi club.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

JUVENTUS, CON TUDOR SI È LAVORATO ALLO SCAMBIO OSIMHEN-VLAHOVIC: I DETTAGLI

Lo stesso Vlahovic è stato anche protagonista dello scorso mercato estivo e a confermarlo è stato Sky Sport: Gianluca Di Marzio infatti, ha affermato che durante la gestione Tudor c’è stato un tentativo concreto da parte di Giuntoli prima e della coppia Comolli-Chiellini poi, per intavolare lo scambio Osimhen-Vlahovic. Tuttavia, non è stato possibile proseguire l’operazione con il Napoli a causa della mancata apertura da parte del club partenopeo e anche lo stesso ex Fiorentina non aveva accettato la destinazione.

Ora, però, si torna al presente. Osimhen sarà avversario della Juventus nel doppio confronto in Champions League valido per il passaggio del primo turno della fase a eliminazione diretta. Chissà se in queste due gare il nigeriano creerà dei rimpianti nella testa dei dirigenti e dei tifosi per il mancato passaggio in bianconero dell’estate scorsa.

 

 

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria