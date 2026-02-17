Juventus, retroscena scambio Vlahovic-Osimhen: cosa è accaduto

La Juventus è da tempo alle prese con il problema riguardo il centravanti: David sta cominciando a convincere solamente nelle ultime gare e Openda è stato un vero e proprio oggetto misterioso. Oltre a loro ci sarebbe Dusan Vlahovic, il quale, però, non solo è alle prese con un lungo infortunio, ma molto probabilmente lascerà anche i bianconeri a fine stagione, considerando che calciatore e società non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo in scadenza proprio a giugno. Già in questo momento, infatti, il serbo è libero di ascoltare le proposte e firmare per qualsiasi club.

JUVENTUS, CON TUDOR SI È LAVORATO ALLO SCAMBIO OSIMHEN-VLAHOVIC: I DETTAGLI

Lo stesso Vlahovic è stato anche protagonista dello scorso mercato estivo e a confermarlo è stato Sky Sport: Gianluca Di Marzio infatti, ha affermato che durante la gestione Tudor c’è stato un tentativo concreto da parte di Giuntoli prima e della coppia Comolli-Chiellini poi, per intavolare lo scambio Osimhen-Vlahovic. Tuttavia, non è stato possibile proseguire l’operazione con il Napoli a causa della mancata apertura da parte del club partenopeo e anche lo stesso ex Fiorentina non aveva accettato la destinazione.

Ora, però, si torna al presente. Osimhen sarà avversario della Juventus nel doppio confronto in Champions League valido per il passaggio del primo turno della fase a eliminazione diretta. Chissà se in queste due gare il nigeriano creerà dei rimpianti nella testa dei dirigenti e dei tifosi per il mancato passaggio in bianconero dell’estate scorsa.