Juventus, rebus portieri: Perin verso il Genoa, idea Mandas
Scenario in evoluzione tra i pali
Il calciomercato invernale entra nel vivo e il tema portieri rischia di diventare centrale in Serie A. In casa Juventus si riflette sul futuro di Mattia Perin, da tempo attratto dall’idea di un ritorno al Genoa. Un’ipotesi concreta, mai smentita, che potrebbe prendere forma già a gennaio se incastrata con le giuste condizioni tecniche.
Mandas osservato speciale
Il nome in cima alla lista bianconera è quello di Christos Mandas, portiere greco classe 2001 attualmente alla Lazio. Chiaro il contesto: Ivan Provedel resta il titolare indiscusso e Mandas cerca continuità. A Torino viene considerato un profilo affidabile, giovane ma già formato, adatto a raccogliere l’eredità di Perin come secondo di livello.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
La posizione della Lazio
La Lazio non chiude, ma prende tempo. Il club biancoceleste valuta Mandas oltre i 15 milioni di euro più bonus e vuole prima avere certezze sulle operazioni in entrata. Senza garanzie sul sostituto, difficilmente arriverà il via libera definitivo alla cessione del portiere greco.
Perin e l’effetto domino
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione è legata a doppio filo alla scelta di Perin. La Juventus non intende privarsi del suo vice senza una soluzione pronta e affidabile, escludendo al momento semplici scambi tecnici. In questo scenario potrebbe inserirsi Nicola Leali, possibile profilo per la Lazio come alternativa a Provedel.