Juventus, Pogba dice sì

Juventus Pogba – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore, il viaggio di Paratici, sabato sera a Konya, avrebbe fruttato il sì del giocatore francese per il ritorno alla Juventus. Il centrocampista francese dopo le difficili annate a Manchester, ha sempre a cuore le sorti della Juventus e non è rimasto di certo immobile alle continue ammiccate da parte dei vertici di mercato bianconeri.

Juventus Pogba, ma non solo

La Juventus, come abbiamo scritto ieri, vuole rinforzare il centrocampo, è vero. Milinkovic-Savic resta una delle pedine fondamentali per la nuova scacchiera bianconera, ma il centrocampista della Lazio potrebbe essere solo l’alternativa al francese. Trattare con Lotito, è vero, è complicato, ma il presidente della Lazio sa che non avfrebbe senso tenere un altro anno il centrocampista serbo con il rischio di una ulteriore svalutazione.

Juventus: serve vendere

Per arrivare a Pogba, però, la Juventus dovrà cedere e uno degli elementi in partenza potrebbe essere quel Douglas Costa che qualche settimana fa proprio su Europa Calcio avevamo anticipato piacesse e non poco al Manchester United. L’esterno offensivo brasiliano ha vissuto un’annata complicata a Torino, si vocifera anche per problemi extra calcistici., Di certo Allegri ha avuto difficoltà perché spesso quando guardava verso la panchina il giocatore non c’era. Dunque visti anche i numerosi estimatori, potrebbe essere il giocatore maggiormente indiziato a partire.