Juventus Play, nasce il canale tv gratis: come vederlo e cosa offre

Nasce Juventus Play: il progetto del club

La Juventus amplia il proprio ecosistema media e lancia Juventus Play, un canale televisivo gratuito e in chiaro pensato per rafforzare il legame diretto con i tifosi. L’annuncio segna un passaggio strategico nella comunicazione del club, sempre più orientata a una fruizione diretta e accessibile dei contenuti ufficiali.

A spiegare la filosofia del progetto è Mattia Fontana, capo dei media della Juventus, che sottolinea la volontà di raccontare il club in modo più vicino alla propria community, superando i confini tradizionali della distribuzione televisiva.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Dove vedere Juventus Play in tv e streaming

Al momento Juventus Play è disponibile esclusivamente su Rakuten TV, piattaforma FAST accessibile senza registrazione. Basta collegarsi al servizio per iniziare a guardare il canale, attivo ufficialmente dal 17 dicembre. La Juventus ha già annunciato che dal 2026 saranno introdotte ulteriori modalità di accesso.

I contenuti disponibili sul canale bianconero

L’offerta è ampia e pensata per coprire tutte le anime del club. Su Juventus Play trovano spazio le repliche delle partite della prima squadra allenata da Luciano Spalletti, della Juventus Women, della Next Gen impegnata in Serie C e dell’Under 20. Non mancano le conferenze stampa in diretta, le produzioni originali dello Juventus Creator Lab e numerosi contenuti d’archivio.

Tra gli speciali già proposti, il dietro le quinte dedicato alla maglia della Coppa Intercontinentale 1985, entrata nella Hall of Fame del club.

Come accedere a Rakuten TV

Rakuten TV è disponibile via browser su pc, tablet e smartphone, oltre che tramite app su smart tv Samsung, LG e Sony, e su console Xbox Series e PS5. Supportato anche Chromecast, per una visione semplice e immediata sul televisore di casa.