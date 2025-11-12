Juventus-Pjanic: cosa c’è di vero?

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Juventus Pjanic – Con l’avvento di Spalletti sulla panchina della Juventus stanno cambiando tante cose: metodi di allenamento ma anche le tattiche di gioco. I bianconeri sono quindi alla ricerca di un regista e tra gli svincolati c’è anche Miralem Pjanic: cosa c’è di vero sul possibile ritorno? Calciomercato.com ha fatto il punto della situazione.

Ultime esperienze

Innanzitutto c’è da valutare la condizione fisica di Pjanic; dopo l’avventura al Besiktas il bosniaco ha avuto una parentesi calcistica negli emirati, allo Sharjah FC dove si è distinto con 63 presenze nelle quali ha collezionato cinque gol e sedici assist. L’ultima esperienza invece è stata al CSKA Mosca dove ha collezionato tre assist in 25 presenze senza nessun gol all’attivo.

Verità o sogno?

Cosa c’è quindi di vero nel possibile ritorno di Pjanic alla Juventus? Al momento sembrano solo speculazioni dei tifosi, nessuno in casa bianconera sta pensando alla chiamata per il bosniaco. La sua condizione fisica però è buona, quindi occhio: nel calciomercato nulla si può dare per scontato.

