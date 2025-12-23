Juventus, pista Livaković: casting portieri aperto per gennaio

La Juventus riflette sul futuro della propria porta e apre un nuovo dossier in vista del calciomercato invernale: il nome che circola negli ambienti bianconeri è quello di Dominik Livaković, portiere croato classe 1995, di proprietà del Fenerbahçe, attualmente in prestito al Girona.

La possibile uscita di Perin apre il casting

Il punto di partenza è la situazione di Mattia Perin, che valuta un ritorno al Genoa per ritrovare continuità. Un’eventuale partenza dell’attuale dodicesimo spingerebbe la Juventus a intervenire per affiancare Michele Di Gregorio, titolare designato ma destinato ad avere bisogno di concorrenza affidabile.

Livaković, esperienza internazionale e costi contenuti

Livaković porta con sé un profilo di esperienza: 71 presenze con la Croazia, tornei internazionali alle spalle e un valore di mercato sostenibile. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione attuale è di 4 milioni di euro, cifra compatibile con la strategia bianconera. Arrivato al Fenerbahçe nell’agosto 2023 dalla Dinamo Zagabria per 6,7 milioni, oggi rappresenta un’opportunità più che un investimento oneroso.

Il nodo della preferenza del giocatore

Resta però un’incognita importante. Livaković sembra orientato a un ritorno in Croazia, con la Dinamo Zagabria pronta a riaccoglierlo in prestito con opzione di acquisto intorno ai 3 milioni. Anche il Genoa aveva sondato il terreno, senza affondare.

La Juventus osserva, valuta e attende. Molto dipenderà dalla scelta di Perin. Se la porta si apre, Livaković è un nome concreto. Altrimenti, resterà un’idea sullo sfondo. Ma il casting, ormai, è iniziato.