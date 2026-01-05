Juventus pensa a Kessie: possibile ritorno dall’Arabia Saudita

Franck Kessie verso un ritorno in Europa?

Torna prepotentemente di moda il nome di Franck Kessie in orbita Juventus. L’ex centrocampista di Milan e Atalanta, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, starebbe valutando un addio anticipato all’Al Ahli. La permanenza in Arabia Saudita non lo convince del tutto, mentre il club saudita programma nuovi acquisti di prestigio.

La Juventus osserva e valuta

Secondo La Stampa, Kessie resta un profilo molto apprezzato in casa bianconera. Il direttore sportivo Marco Ottolini, insieme a Damien Comolli, sta analizzando numeri e incastri per rendere l’operazione fattibile. Il centrocampista sarebbe gradito come rinforzo immediato per la mediana, grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di imporsi fisicamente e tatticamente.

Il nodo ingaggio

Il vero ostacolo resta l’ingaggio: Kessie percepisce 14 milioni di euro a stagione, cifra attualmente fuori portata per la Juventus. Tuttavia, il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 offre un appiglio per un accordo, eventualmente con un contributo dell’Al Ahli, soluzione già vista in altri rientri dall’Arabia.

Prospettive di mercato

Se i conti dovessero quadrare, il ritorno di Kessie in Italia smetterebbe di essere una semplice suggestione. La Juventus potrebbe così assicurarsi un centrocampista di livello internazionale senza sostenere l’intero peso economico dell’ingaggio, accelerando la trattativa già nei prossimi mesi.