Juventus-Pafos: probabili formazioni e dove vedere il match

La sfida che attende la Juventus

La juventus prepara un appuntamento delicato. La sfida contro il Pafos pesa nella corsa alla qualificazione tra le prime ventiquattro della competizione e arriva in un momento in cui la squadra di Luciano Spalletti cerca continuità di rendimento e certezze sul piano del gioco. Lo scenario è chiaro: servono punti, ritmo e un segnale netto alle dirette concorrenti.

Le probabili scelte di Spalletti

Il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, con Kalulu, Kelly e Koopmeiners a comporre il terzetto difensivo. In mezzo, spazio a McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, mentre sulla trequarti agiscono Conceicao e Yildiz a supporto di Jonathan David. Una struttura equilibrata che punta a valorizzare qualità e intensità, soprattutto negli ultimi trenta metri.

Le mosse del Pafos

Il Pafos di Juan Carcedo risponde con un 4-2-3-1 organizzato. Davanti al portiere Michael, la linea difensiva sarà composta da Bruno, Luckassen, David Luiz e Goldar. In mediana toccherà a Šunjić e Pêpê, mentre la trequarti verrà affidata a Quina, Dragomir e Oršić, con Anderson riferimento avanzato. Una squadra fisica, capace di ripartenze rapide.

Juventus-Pafos, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Šunjić, Pêpê; Quina, Dragomir, Oršić; Anderson All. Carcedo.

Dove vedere la partita

Juventus-Pafos, in programma questa sera alle 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Una sfida che potrebbe orientare in modo deciso il cammino europeo dei bianconeri.