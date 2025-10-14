Juventus, offerta shock per Tonali: sul piatto Koopmeiners e 50 mln
Juventus, piano ambizioso per Tonali
La Juventus sta studiando una mossa clamorosa per riportare Sandro Tonali in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe intenzione di presentare al Newcastle United un’offerta che comprende Teun Koopmeiners più un conguaglio da 50 milioni di euro.
Koopmeiners, pedina di scambio
Il centrocampista olandese, arrivato a Torino dall’Atalanta nel 2024, è ritenuto sacrificabile dalla dirigenza juventina. Nonostante un rendimento solido, il suo cartellino — valutato intorno ai 30 milioni — potrebbe rappresentare la chiave per convincere il Newcastle a sedersi al tavolo delle trattative. Il contratto di Koopmeiners con i bianconeri scade nel 2029, ma la società sembra disposta a rinunciare a lui pur di alzare il livello del reparto di centrocampo.
Tonali e il ritorno in Italia
L’operazione, tuttavia, non si annuncia semplice. Pur essendo considerato un obiettivo prioritario, Tonali avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia privilegiando un ritorno al Milan, la squadra che lo ha consacrato prima del trasferimento in Premier League.
Scenari di mercato
La Juventus vuole rilanciare le proprie ambizioni e il nome di Tonali resta in cima alla lista, anche se la concorrenza del Milan e la resistenza del Newcastle rischiano di rendere la trattativa una delle più complesse e discusse della stagione.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo