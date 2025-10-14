Juventus, offerta shock per Tonali: sul piatto Koopmeiners e 50 mln

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Ottobre 2025 · Aggiornato il 14 Ottobre 2025

Juventus, piano ambizioso per Tonali

La Juventus sta studiando una mossa clamorosa per riportare Sandro Tonali in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe intenzione di presentare al Newcastle United un’offerta che comprende Teun Koopmeiners più un conguaglio da 50 milioni di euro.

Koopmeiners, pedina di scambio

Il centrocampista olandese, arrivato a Torino dall’Atalanta nel 2024, è ritenuto sacrificabile dalla dirigenza juventina. Nonostante un rendimento solido, il suo cartellino — valutato intorno ai 30 milioni — potrebbe rappresentare la chiave per convincere il Newcastle a sedersi al tavolo delle trattative. Il contratto di Koopmeiners con i bianconeri scade nel 2029, ma la società sembra disposta a rinunciare a lui pur di alzare il livello del reparto di centrocampo.

Tonali e il ritorno in Italia

L’operazione, tuttavia, non si annuncia semplice. Pur essendo considerato un obiettivo prioritario, Tonali avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia privilegiando un ritorno al Milan, la squadra che lo ha consacrato prima del trasferimento in Premier League.

Scenari di mercato

La Juventus vuole rilanciare le proprie ambizioni e il nome di Tonali resta in cima alla lista, anche se la concorrenza del Milan e la resistenza del Newcastle rischiano di rendere la trattativa una delle più complesse e discusse della stagione.

