Juventus, offerta al Crystal Palace per Mateta: formula e cifre

La mossa della Juventus per l’attacco

La Juventus accelera sul mercato e mette sul tavolo una proposta concreta per Jean-Philippe Mateta, centravanti di riferimento del Crystal Palace. I bianconeri cercano un rinforzo immediato per il reparto offensivo e hanno individuato nel francese il profilo giusto per struttura, continuità realizzativa e impatto internazionale.

Formula e dettagli dell’offerta

La proposta della Juventus prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, vincolato alla qualificazione all’Europa League. Una formula che tutela il club bianconero e che, allo stesso tempo, garantisce al Crystal Palace una valutazione complessiva ritenuta congrua per uno dei suoi uomini simbolo. Con il giocatore l’intesa di massima è già stata raggiunta.

Mateta, numeri e rendimento in Premier League

Classe 1997, Mateta è reduce da stagioni di alto livello in Premier League. In quella in corso ha messo a segno 8 gol in 22 presenze, confermandosi come uno degli attaccanti più affidabili del campionato inglese. Potenza fisica, gioco spalle alla porta e presenza costante in area ne fanno un profilo apprezzato dallo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti.

Il valore internazionale del centravanti francese

Il peso di Mateta non si misura solo in campionato. L’attaccante è stato decisivo nella storica vittoria della FA Cup da parte del Crystal Palace e ha lasciato il segno anche nella Community Shield, trovando il gol contro il Liverpool. Elementi che rafforzano la convinzione della Juventus, pronta a scommettere su Mateta, attaccante già maturo per il salto in Serie A.