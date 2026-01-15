Juventus, occhi su Mingueza: affare vicino tra gennaio e estate

Intesa col giocatore

La Juventus ha individuato in Oscar Mingueza il rinforzo ideale per la fascia destra. Classe 1999 del Celta Vigo, in scadenza a giugno, il terzino spagnolo ha già trovato un accordo di massima con i bianconeri. Il contratto proposto prevede uno stipendio superiore a quello attuale, confermando l’interesse concreto della società e la volontà di chiudere l’operazione senza aspettare l’estate.

Strategia per l’immediato

Nonostante l’intesa con il giocatore, la Juve punta ad anticipare l’arrivo a Torino già a gennaio. L’offerta formulata agli spagnoli prevede un indennizzo di 3-4 milioni di euro, cifra destinata a coprire la volontà del club di avere subito un esterno affidabile per Spalletti. La decisione è motivata dalla necessità di dare respiro a Kalulu, sempre impegnato e unico titolare sulla fascia, e dal marginale utilizzo di Joao Mario nel progetto bianconero.

Ostacoli e concorrenza

La trattativa non è priva di complicazioni. Il Celta Vigo deve girare il 50% dell’incasso al Barcellona, ex club di Mingueza, e valuta con attenzione la proposta juventina. Sullo sfondo resta l’interesse dell’Aston Villa, ma i bianconeri confidano che la volontà del giocatore di vestire bianconero possa fare la differenza. L’alternativa è chiara: arrivo immediato con piccolo sforzo economico o parametro zero a giugno. La palla passa ora al Celta Vigo, che deciderà il destino del terzino spagnolo.