Juventus, occhi su Giovane e Bernabè: osservatori al Bentegodi
La Juventus segue Giovane e Bernabè al Bentegodi
Secondo Tuttosport, la Juventus sarà presente al Bentegodi per monitorare due profili che stanno attirando l’attenzione di diversi club della Serie A. Nel mirino bianconero ci sono l’attaccante brasiliano Giovane, classe 2003, e il centrocampista spagnolo Adrian Bernabè, protagonista del percorso del Parma in questa stagione.
Giovane, la crescita e il valore di mercato
Arrivato al Verona a parametro zero dal Corinthians, Giovane ha rapidamente conquistato spazio e considerazione. Oggi la sua valutazione si aggira sui 15 milioni, cifra che riflette l’impatto del giocatore nel campionato. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’interesse di Roma, Milan, Inter e potenzialmente dell’Atalanta, dove Raffaele Palladino lo aveva già richiesto ai tempi della sua esperienza alla Fiorentina. Nonostante l’attenzione crescente, il club gialloblù non sembra disposto a privarsene a gennaio, ritenendolo fondamentale nella corsa alla salvezza.
Bernabè, qualità e continuità con il Parma
Il profilo di Adrian Bernabè resta altrettanto interessante. Il centrocampista del Parma ha dimostrato qualità tecniche e maturità tattica, elementi che lo rendono un obiettivo concreto per i top club. La Juventus valuta il suo nome per rafforzare la mediana, puntando su un giocatore già rodato nel calcio italiano.
Le prossime mosse di mercato
La missione al Bentegodi rappresenta un passo preliminare. La Juventus vuole conoscere da vicino entrambi i talenti, consapevole che il mercato estivo potrebbe aprire scenari più concreti rispetto alla sessione di gennaio.
