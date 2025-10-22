Juventus, occhi su Axel Disasi per sostituire l’infortunato Bremer

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Juventus alla ricerca di un nuovo difensore

Il mercato invernale 2026 della Juventus potrebbe aprirsi con un innesto in difesa: secondo quanto riportato da JuveLive, il club bianconero avrebbe individuato in Axel Disasi del Chelsea il profilo ideale per sostituire l’infortunato Gleison Bremer, out per diverse settimane.

Disasi nel mirino per gennaio

Il difensore francese, attualmente ai margini della rosa di Enzo Maresca, è rientrato a Londra dopo il prestito all’Aston Villa nella scorsa stagione, ma non ha trovato spazio nel progetto tecnico dei Blues. La Juventus starebbe valutando un’operazione in prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di rinforzare la retroguardia senza appesantire il bilancio.

Le valutazioni della dirigenza bianconera

La dirigenza juventina, guidata da Damien Comolli, considera Disasi un difensore affidabile, d’esperienza internazionale e dotato di fisicità, qualità utili per adattarsi rapidamente alla Serie A. L’obiettivo è chiudere l’operazione entro fine gennaio per permettere al giocatore di integrarsi subito con la squadra allenata da Igor Tudor.

In caso di esito positivo, l’arrivo di Axel Disasi rappresenterebbe una mossa strategica per mantenere la solidità difensiva della Juventus nella seconda parte della stagione 2025-26.

