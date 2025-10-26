Juventus, obiettivo Malo Gusto per gennaio: contatti con il Chelsea
Juventus, caccia a un terzino destro per gennaio 2026
La Juventus è pronta a muoversi sul mercato invernale per rinforzare la corsia destra: dopo le difficoltà incontrate nelle trattative estive, la dirigenza bianconera ha individuato in Malo Gusto, terzino del Chelsea e della nazionale francese, un nuovo profilo di grande interesse. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2003 è diventato una priorità per gennaio.
Profilo giovane ma già esperto in Premier League
Arrivato al Chelsea nel 2023 dal Lione, Gusto ha saputo imporsi per la sua capacità di spinta, tecnica e continuità. In questa stagione di Premier League, il difensore ha collezionato 7 presenze e 1 assist, mostrando maturità tattica e ottime qualità atletiche. Il suo contratto con i Blues scade nel 2030, ma la Juventus è pronta a tentare il colpo sfruttando la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità.
Valutazione e scenario di mercato
Il valore di mercato di Malo Gusto è stimato intorno ai 35 milioni di euro, cifra che rende l’operazione complessa ma non impossibile. Dopo i contatti estivi per Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, rimasti senza esito, la Juventus guarda ora con decisione al francese per dare nuove soluzioni a mister Igor Tudor.
L’obiettivo è chiaro: rinforzare una zona chiave del campo con un giocatore giovane, dinamico e già abituato a competere ad alti livelli.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo