Juventus, obiettivo Malo Gusto per gennaio: contatti con il Chelsea

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025

Juventus, caccia a un terzino destro per gennaio 2026

La Juventus è pronta a muoversi sul mercato invernale per rinforzare la corsia destra: dopo le difficoltà incontrate nelle trattative estive, la dirigenza bianconera ha individuato in Malo Gusto, terzino del Chelsea e della nazionale francese, un nuovo profilo di grande interesse. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2003 è diventato una priorità per gennaio.

Profilo giovane ma già esperto in Premier League

Arrivato al Chelsea nel 2023 dal Lione, Gusto ha saputo imporsi per la sua capacità di spinta, tecnica e continuità. In questa stagione di Premier League, il difensore ha collezionato 7 presenze e 1 assist, mostrando maturità tattica e ottime qualità atletiche. Il suo contratto con i Blues scade nel 2030, ma la Juventus è pronta a tentare il colpo sfruttando la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità.

Valutazione e scenario di mercato

Il valore di mercato di Malo Gusto è stimato intorno ai 35 milioni di euro, cifra che rende l’operazione complessa ma non impossibile. Dopo i contatti estivi per Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, rimasti senza esito, la Juventus guarda ora con decisione al francese per dare nuove soluzioni a mister Igor Tudor.

L’obiettivo è chiaro: rinforzare una zona chiave del campo con un giocatore giovane, dinamico e già abituato a competere ad alti livelli.

