Juventus, nuovo round per Mateta: la sfida con il Palace

La Juventus non demorde nella corsa a Jean-Philippe Mateta. Dopo il netto rifiuto alla prima offerta da parte del Crystal Palace, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per un nuovo assalto all’attaccante francese, considerato il rinforzo ideale per l’attacco di Luciano Spalletti.

L’ostacolo della formula e il nodo riscatto

Il punto di frizione non è solo economico, ma soprattutto contrattuale. La Juventus ha proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, condizionato però alla qualificazione alle coppe europee; il Crystal Palace, forte della stagione positiva di Mateta (8 gol in 22 presenze in Premier League), rifiuta questa incertezza e chiede una cessione a titolo definitivo per circa 35-40 milioni di euro. Il club londinese, attraverso le parole dell’allenatore Oliver Glasner, ha chiarito che ci sarà un prezzo per la cessione.

L’accordo con il giocatore e le alternative

Il lato personale non è un problema: Mateta, che desidera lasciare Londra, ha già detto sì alla Juventus, accettando un contratto fino al 2029 con un ingaggio proposto di circa 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. Questa intesa spinge i bianconeri a cercare una soluzione. Se le trattative dovessero arenarsi, la dirigenza valuta alternative come Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe o Joshua Zirkzee, con il Napoli anch’esso in agguato per entrambi i profili. Le prossime ore saranno decisive per capire se la Juventus alzerà l’offerta o se si volgerà altrove.