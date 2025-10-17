Juventus, nuova indagine UEFA: rischio sanzioni in primavera

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 17 Ottobre 2025

Juventus ancora nel mirino della UEFA

La Juventus si trova nuovamente al centro di una vicenda giudiziaria legata ai conti societari. A distanza di due anni dal caso Plusvalenze, i bianconeri devono fronteggiare un’altra delicata indagine. La UEFA ha infatti aperto un procedimento ufficiale per verificare il rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2022-2025.

Le possibili violazioni economiche

Secondo i primi rilievi, la Juventus non sarebbe riuscita a contenere le perdite entro il tetto massimo consentito di 60 milioni di euro. Un parametro fondamentale stabilito dal regolamento UEFA per garantire la sostenibilità economica dei club europei. Qualora venissero confermate le irregolarità, le conseguenze potrebbero variare da pesanti sanzioni economiche a limitazioni nelle operazioni di mercato.

Un 2026 cruciale per i bianconeri

La decisione definitiva è attesa per la primavera del 2026 e potrebbe incidere sul futuro sportivo ed economico della Juventus. Oltre all’indagine UEFA, il club deve affrontare un’altra questione spinosa: il ricorso presentato da Cristiano Ronaldo, che reclama il pagamento di arretrati non saldati. L’esito di entrambi i procedimenti delineerà con chiarezza il destino della società torinese, in un anno che si preannuncia decisivo per i suoi equilibri finanziari e sportivi.

